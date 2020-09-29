В России заполнено 90% коек для больных с COVID-19

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Общее число развернутых для пациентов с коронавирусом коек в России составляет более 129 тысяч — из них более 115 тысяч заняты. Если появится необходимость, то коечный резерв увеличат.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что заполненность коек для больных коронавирусной инфекцией составляет почти 90%, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, в период прохождения пика COVID-19 в России нарастили число коек до 184 тысяч. В дальнейшем, с ослабеванием пандемии и снижением числа новых пациентов, часть инфекционных коек была переведена в резерв. Однако, как отметил помощник министра здравоохранения, в случае необходимости в стране могут увеличить коечный резерв.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже через две-три недели в России произойдет нарастание числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.