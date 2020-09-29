Эксперт ВШЭ оценил новый законопроект по обращению с отходами в Ленобласти

Доктор экономических наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Осипов высказал мнение, касаемо нового законопроекта, призванного освободить Ленинградскую область от многочисленных свалок.

По словам эксперта, законопроект составлен очень грамотно и несет в себе правильный посыл. Строительство новых заводов по переработке отходов, ужесточение штрафов и внедрение новых технологий для борьбы с незаконными свалками принесет массу плюсов, в том числе в финансовом смысле. Особенно стоит отметить, что жителей Ленобласти просят активно участвовать в обсуждении нового закона. Об этом сообщает Online47.

Эксперт добавил и то, что для успешной реализации инициативы важно достичь определенных договоренностей с Санкт-Петербургом, так как из города в область постоянно свозится большое количество отходов.

Напомним, в Ленобласти в скором времени ожидается строительство трех мусороперерабатывающих заводов. Также, будет введен раздельный сбор мусора и задействованы QR-коды. Увеличат и штрафы для предпринимателей и физических лиц, устраивающих незаконные свалки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте свалки в Колтушах может появиться промзона для утилизации отходов.