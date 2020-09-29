Кремль назвал здоровье Навального важнейшим приоритетом

Кремль назвал здоровье Навального важнейшим приоритетом
Дмитрий Песков. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что здоровье оппозиционера Алексея Навального является «важнейшим приоритетом».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя Кремля. Дмитрий Песков прокомментировал и сообщения о беседе немецкого канцлера Ангелы Меркель с Навальным в клинике «Шарите» в Берлине. Он заявил, что Кремль относится к этому как к обычному контакту главы правительства ФРГ «с бывшим пациентом больницы».

Пресс-секретарь лидера России предположил, что Меркель встретилась с Навальным с целью высказать ему поддержку и пожелать скорейшего выздоровления. «Как можно еще это воспринимать?», — сказал Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный подтвердил визит Меркель к нему в клинику «Шарите». Он отметил, что Меркель общалась с его семьей во время лечения.

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