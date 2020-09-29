В Петербурге более 20 тысяч зданий готовы к предстоящей зиме

В Петербурге более 20 тысяч зданий готовы к предстоящей зиме
В Петербурге проверяют готовность к отопительному сезону. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге 23 661 здание (23 303 — многоквартирные дома, 358 — общежития) полностью готово к зиме. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.

По словам Борщева, в подготовительный период в городе было отремонтировано более 350 тыс. погонных метров трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, а также более 85 тыс. кв. метров кровли, заменены около 90 тыс. элементов запорной арматуры, а также более 8,5 тыс. отопительных приборов в местах общего пользования и квартирах, загерметизированы 185 тыс. погонных метров стыков в панельных домах.

«Все это позволило повысить энергоэффективность зданий, повысить тепло в домах и, соответственно, говорить о готовности в полном объеме наших многоквартирных домов», — подытожил Борщев.

Кроме того, в этом году Жилищный комитет планирует завершить работу по нормализации температурно-влажностного режима в многоквартирных домах — эта программа идет четвертый год.

Напомним, 17 сентября в Петербурге стартовало периодическое протапливание.

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