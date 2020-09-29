В Петербурге врача-инфекциониста оштрафовали за неправильную дезинфекцию помещений

Московский районный суд вынес штраф в размере 25 тысяч рублей в отношении заведующей отделением инфекционно-паразитарных заболеваний и иммунопрофилактики из-за выявленных санитарных нарушений в период пандемии COVID-19.

Во вторник, 29 сентября, стало известно, что в городской поликлинике №48 летом в течение месяца проходила проверка, которая выявила несколько серьезных нарушений, повлекших судебное разбирательство. Речь идет о нарушении правил дезинфекции — сотрудники проводили ее самостоятельно, а не обращались в специальные компании, как это необходимо. Также, выяснилось, что информация о инфицированных работниках не передавалась своевременно в нужные инстанции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По факту выявления нарушений суд постановил оштрафовать врача-инфекциониста на 25 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор НПО «Прибор» заплатит штраф из-за заболевших COVID-19 сотрудников.