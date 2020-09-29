В комитете по благоустройству рассказали о готовности техники и дворников к зиме

Дорожные предприятия комитета по благоустройству завершили подготовку к зиме, рассказал в ходе пресс-конференции и.о. главы ведомства Сергей Малинин.

По словам Малинина, спасать Петербург от снежного плена будут 1797 единиц техники, в том числе 471 машина, которая была закуплена в прошлом году. А в этом к традиционной ручной уборке добавятся маневренные средства малой механизации — они предназначены для работы на узких тротуарах.

Также в условиях снегопада будут трудиться порядка 1800 дворников. Не останется без внимания, по словам Малинина, и одна из главных проблем Петербурга — уборка запаркованных улиц.