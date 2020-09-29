В комитете по благоустройству рассказали о готовности техники и дворников к зиме

В комитете по благоустройству рассказали о готовности техники и дворников к зиме
Уборка снега в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Дорожные предприятия комитета по благоустройству завершили подготовку к зиме, рассказал в ходе пресс-конференции и.о. главы ведомства Сергей Малинин.

По словам Малинина, спасать Петербург от снежного плена будут 1797 единиц техники, в том числе 471 машина, которая была закуплена в прошлом году. А в этом к традиционной ручной уборке добавятся маневренные средства малой механизации — они предназначены для работы на узких тротуарах.

Также в условиях снегопада будут трудиться порядка 1800 дворников. Не останется без внимания, по словам Малинина, и одна из главных проблем Петербурга — уборка запаркованных улиц.

«У нас проведены определенные мероприятия по взаимодействию с администрациями районов, жилищным комитетом, разработан порядок действий по сбросу снега с крыш, его сдвигания к проезжей части и последующему вывозу на снегоприемные пункты», — рассказал и.о. председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.

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