На мосты через Неву установят новые светильники

Они подчеркнут красоту переправ и будут менять цвета.

Мосты в Санкт-Петербурге преобразятся: для них разработают концепцию современной подсветки. Для начали возьмутся за мосты Бетанкура и Троицкий, а затем светильники установят на Биржевом мосту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Проекты будут осуществлены на средства, выделенные ПАО «Газпром». Ожидается, что у конструкций будут разные режимы: для будних дней и праздников. Светильники на крупных переправах планируют установить в 2021 году, за другие возьмутся чуть позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ремонт Кронверкского пешеходного моста продолжается полным ходом. За ремонтные работы отвечает СПб ГБУ «Мостотрест». Специалистам организации в рамках своих обязательств предстоит наладить гидроизоляцию косоуров лестничных сходов и привести в порядок ступени на лестницах.