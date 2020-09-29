На КАД массовая авария: машины разбиты, движение затруднено

На КАД массовая авария: машины разбиты, движение затруднено
Образовался затор. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пока что информация о пострадавших не поступала.

На КАД сегодня вечером, 29 сентября, произошла массовая авария. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в левом и среднем ряду – что стало причиной инцидента, не уточняется. На снимках видно, что автомобили сильно пострадали, а вот есть ли травмированные – непонятно. На место прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Очевидцы добавляют, что образовался затор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкинском районе в жесткой аварии пострадали четверо. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще трое получили травмы средней тяжести.

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