На КАД массовая авария: машины разбиты, движение затруднено

Пока что информация о пострадавших не поступала.

На КАД сегодня вечером, 29 сентября, произошла массовая авария. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в левом и среднем ряду – что стало причиной инцидента, не уточняется. На снимках видно, что автомобили сильно пострадали, а вот есть ли травмированные – непонятно. На место прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Очевидцы добавляют, что образовался затор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкинском районе в жесткой аварии пострадали четверо. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще трое получили травмы средней тяжести.