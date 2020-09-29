«Царское Село» предложило придумать имя для малыша павлина

Музей объявил конкурс, главный приз – сувениры.

Музей-заповедник «Царское Село» объявил конкурс на лучшее имя для малыша павлина, который родился там несколько месяцев назад. Об этом сообщили в официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте».

В посте сказано, что павлины обычно охотнее размножаются на воле. Сотрудники Аграрного университета передали в «Царское Село» одно проклюнувшееся яйцо. Малыша поселили в Императорской ферме, где его кормят яблоками, огурцами, зерновой смесью.

У малыша до сих пор нет имени. Подписчикам сообществе предложили придумать его и получить музейные сувениры.

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