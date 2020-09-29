«Царское Село» предложило придумать имя для малыша павлина

&#171;Царское Село&#187; предложило придумать имя для малыша павлина
Павлину уже два месяца. Фото: vk.com/tsarskoe_selo_museum

Музей объявил конкурс, главный приз – сувениры.

Музей-заповедник «Царское Село» объявил конкурс на лучшее имя для малыша павлина, который родился там несколько месяцев назад. Об этом сообщили в официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте».

В посте сказано, что павлины обычно охотнее размножаются на воле. Сотрудники Аграрного университета передали в «Царское Село» одно проклюнувшееся яйцо. Малыша поселили в Императорской ферме, где его кормят яблоками, огурцами, зерновой смесью.

У малыша до сих пор нет имени. Подписчикам сообществе предложили придумать его и получить музейные сувениры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионеры смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк 1 октября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
музей павлин царское село


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве из-за коронавируса скончались более 20 человек
«Царское Село» предложило придумать имя для малыша павлина
Белоруссия ввела санкции против стран Прибалтики
На Невском среди ночи произошла авария с троллейбусом
Российский клуб хочет заполучить Хюсая
Более трети работодателей снизили зарплату сотрудникам
На КАД массовая авария: машины разбиты, движение затруднено
Двойник Бузовой сменила имя на «Небузова Яло»