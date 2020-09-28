Пенсионеры смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк 1 октября

Пенсионеры смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк 1 октября
Ленинградский зоопарк. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В честь Дня пожилого человека, который отмечается в России 1 октября, Ленинградский зоопарк подарит петербургским пенсионерам возможность бесплатного проведения досуга в компании обитателей учреждения.

Бесплатно пройти в зоопарк 1 октября пожилые люди смогут при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения. Для всех остальных категорий посетителей цены на входные билеты останутся неизменными. Об этом стало известно в понедельник, 28 сентября, в официальной группе зверинца в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк показал детеныша белоруких гиббонов. Самка белорукого гиббона преподнесла на 155-летие учреждения главный подарок — замечательного малыша. Он уже подрос и начал изучать окружающий мир. Самостоятельно он передвигаться еще не умеет, поэтому он все время находится рядом с мамой.

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