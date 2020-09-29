Кристина Асмус поделилась с поклонниками долгожданной новостью

Актриса восстановилась после потери голоса и готова радовать фанатов своими выступлениями в театре.

Актриса Кристина Асмус рассказала о своих ближайших творческих планах. Новостями она поделилась в Instagram-аккаунте. Звезда отметила, что выступила в театре и теперь готовится к следующему выступлению. Асмус добавила, что 17 октября в Санкт-Петербурге состоится премьера шоу «Вернувшиеся».

Поклонники обрадовались новости, так как актриса, судя по всему, чувствует себя теперь намного лучше. Еще несколько дней назад Асмус жаловалась на потерю голоса и уверяла, что лежит под капельницами.

«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки… А голоса нет»,

— писала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов рассказал, как складываются отношения с Асмус после развода.