Алексей Воробьев признался, что перенес инсульт после ДТП

Певец признался, что ему пришлось научиться все делать заново.

Певец Алексей Воробьев рассказал, каково ему было после аварии в Лос-Анджелесе. Артист перенес инсульт и ему пришлось долго и тяжело восстанавливаться. Подробностями знаменитость поделился на шоу «Ты супер!», членом жюри которого является.

Все случилось больше семи лет назад. После инцидента Воробьев очнулся в больнице – у него было повреждено 25% головного мозга.

«Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново»,

— рассказал певец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый клип Алексея Воробьева о девушке-роботе набрал более миллиона просмотров.