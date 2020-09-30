Утро в Ленобласти затянуло туманом

Утро в Ленобласти затянуло туманом
В Ленобласти обещают туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Жителей Ленинградской области в среду, 30 июля, может ждать не самое приятное утро. В некоторых районах обещают туман.

О том, что утро и ночь не порадует погодой в Ленобласти, сообщало региональное управление МЧС России. Отмечалось, что видимость может составить менее 500 метров. На ночь также объявлялось штормовое предупреждение.

Как уточняет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром кроме тумана в регионе также обещают небольшой дождь. При этом будет дуть слабый ветер. Воздух днем может прогреться до +18 градусов.

Мало изменится погода и в четверг, 1 октября. Утром в этот день также обещают туман.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург накрыло холодным циклоном. В результате температура в Северной столице упала, а в город пришла напоминающая осень погода.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть мчс погода туман


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, кто и как следит за пользователями Instagram
В Петербурге 60 тысяч школьников отметили День первоклашки
«Щенок Путина»: Байден дал Трампу прозвище
Утро в Ленобласти затянуло туманом
Шойгу заявил о полном разгроме террористов в Сирии
Анкара и Баку опровергают сообщения о сбитом Су-25 Армении
Мишустина просят отменить накопительную часть пенсии
Пулково планирует отправлять рейсы в среду без задержек и отмен