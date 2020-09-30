Утро в Ленобласти затянуло туманом

Жителей Ленинградской области в среду, 30 июля, может ждать не самое приятное утро. В некоторых районах обещают туман.

О том, что утро и ночь не порадует погодой в Ленобласти, сообщало региональное управление МЧС России. Отмечалось, что видимость может составить менее 500 метров. На ночь также объявлялось штормовое предупреждение.

Как уточняет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром кроме тумана в регионе также обещают небольшой дождь. При этом будет дуть слабый ветер. Воздух днем может прогреться до +18 градусов.

Мало изменится погода и в четверг, 1 октября. Утром в этот день также обещают туман.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург накрыло холодным циклоном. В результате температура в Северной столице упала, а в город пришла напоминающая осень погода.