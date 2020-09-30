Стало известно, кто и как следит за пользователями Instagram

Социальная сеть Instagram, как и другие, собирает данные о действиях своих пользователей. Известно, что персональные данные могут использоваться и в некоммерческих целях.

Об этом рассказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов. Как пояснил он агентству «Прайм», сбор данных, прежде всего, необходим для эффективного таргетинга. Другими словами, социальная сеть отслеживает запросы в поисковых системах, клиники на рекламные объявления.

Instagram также следит, какие публикации просматривает пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургских учителей не планируют заставлять следить за страницами в социальных сетях школьников. Как пояснили в Смольном, информация о том, что педагоги должны искать на страницах детей проявления экстремизма и терроризма, а в случае выявления сообщать об этом в полицию, является ложной.