Как в первые дни осени: в Петербурге потеплеет 30 сентября

В Петербурге сентябрь вернулся к температурным показателям начала осени. Город перешел к гребню антициклона.

Об этом в среду, 30 сентября, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

По его словам, управление погоды в Петербурге переходит к гребню антициклона, который усилился с юго-востока.

Пока в Северной столице облачная погода, а вот вероятность дождей – минимальная.

«Температурные показатели подрастут и выйдут на уровень первых дней сентября», — уточняет специалист.

По его словам, воздух в городе днем может прогреться до +19 градусов, а в Ленинградской области – до +19. При этом восточный ветер будет дуть со скоростью до 7 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что последнее утро сентября в Ленинградской области оказалось пасмурным с туманом. Еще накануне региональное управление МЧС объявляло штормовое предупреждение.