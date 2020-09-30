Путин назвал коронавирус «тихим и опасным противником»

Путин назвал коронавирус &#171;тихим и опасным противником&#187;
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Россия 24

Ношение масок и соблюдение дистанции — необходимые средства защиты, которые позволят не вводить более строгие меры в России. Такое заявление сделал лидер страны Владимир Путин.

По словам президента, он понимает граждан, уставших от введенных для борьбы с пандемией коронавируса ограничений. Однако, напомнил Путин, COVID-19 — опасный и тихий противник.

Как сообщили РИА Новости, глава РФ добавил, что инфекционные заболевания, такие как коронавирус, — это незаметная, тихая и крайне опасная угроза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала основные причины распространения коронавируса в России. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что их две.

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