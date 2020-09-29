Голикова назвала основные причины распространения коронавируса в России

Голикова назвала основные причины распространения коронавируса в России
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Она напомнила важность соблюдения мер предосторожности.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные причины заболевания коронавирусом в России. Она считает, что их две: участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Об этом пишет РИА Новости.

Голикова отметила, что сделала такие выводы после опроса заболевших. Она заявила, что если россияне не хотят ввода жестких ограничений, как в марте, апреле и мае, то они должны соблюдать меры предосторожности. Таким образом, гражданам напомнили о важности ношения масок, перчаток, соблюдения социальной дистанции и прочих мер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что московским школьникам продлили осенние каникулы.

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