Конкурсного управляющего поймали на нарушении прав работников петербургской фирмы

В Петербурге Ассоциация ведущий арбитражных управляющих «Достояние» получила представление от прокуратуры после того, как были нарушены права работников банкротящейся фирмы.

Об этом в среду, 30 сентября, сообщает прокуратура Петербурга. Уточняется, что речь идет о банкротстве ООО «Капитал Стройиндустрия».

По закону, арбитражный управляющий должен соблюдать права работников – проводить собрания, избирать их представителя.

Во время проверки выяснилось, что собраний конкурсный управляющий не проводил.

«Это повлекло нарушение прав работников на отстаивание своей позиции и интересов в деле о несостоятельности (банкротстве) предприятия», — отмечает прокуратура.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Арбитражный суд зарегистрировал иск о банкротстве Смольного института РАО.