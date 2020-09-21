Арбитражный суд зарегистрировал иск о банкротстве Смольного института РАО

В 2009 году на базе современного Смольного института был создан инновационный научно-образовательный комплекс (ИНОК) «Смольный институт». Фото: Google View

В 2009 году на базе современного Смольного института был создан инновационный научно-образовательный комплекс (ИНОК) «Смольный институт». Фото: Google View

Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск от холдинга «Электрокерамика» в отношении «Смольного института Российской академии образования» о банкротстве последнего.

Претензии «Электрокерамика» материалы арбитражного суда не разъясняют, сумма исковых требований также неизвестна. Напомним, что в апреле текущего года в научном учреждении стали задерживать выплаты заработной платы. Организация задолжала 61 сотруднику более 2,5 миллионов рублей. В ситуацию вмешалась прокуратура, было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты дольше двух месяцев.

Смольный институт был образован в 1998 году по инициативе президента РАО Н. Д. Никандрова. Спустя шесть лет, в 2004 году, к организации деятельности образовательного учреждения присоединились «Электрокерамика» и бизнес-центр «Полюстровский», пишет АБН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга признал предпринимателя Валерия Израйлита банкротом.