В мобильных прививочных пунктах Петербурга привились уже более 100 тысяч человек

В мобильных прививочных пунктах Петербурга привились уже более 100 тысяч человек
Петербуржцам делают прививки. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице продолжается вакцинация от гриппа. В этом году она проходит довольно активно. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Татьяна Крайнова.

По словам Крайновой, сейчас самое время вакцинироваться. На данный момент привито уже около 18% населения города, в том числе 180 тысяч детей. Специалист подчеркивает, что активно иммунизируются люди из групп риска: беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, студенты и т.д.

Напомним, что сделать прививку от гриппа можно в мобильных прививочных пунктах, расположенных у станций метро. На прошлой неделе, например, работали 44 из них. В таких машинах, по словам Татьяны Крайновой, вакцинировались уже более 100 тысяч человек.

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