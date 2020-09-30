В Петербурге преступники, нелегально ставившие на учет мигрантов, «заработали» 50 миллионов

В ходе обысков были изъяты штампы, печати, документы и более 15 млн рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе обысков были изъяты штампы, печати, документы и более 15 млн рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Северной столице полицейские задержали членов преступной группировки, которые ставили иностранцев на фиктивный миграционный учет.

За время «работы» злоумышленники успели «помочь» более чем тысяче мигрантов. Согласно данным правоохранителей, основателями прибыльного «бизнеса» стали выходцы одного из среднеазиатских государств. Дельцы занимались производством поддельных документов и фиктивных патентов на работу.

Создание фальшивых бумаг обходилось в 24-28 тысяч рублей. Ежедневно таких документов печатались сотни. За время действия мошенники заработали свыше 50 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В рамках уголовного дела было проведено 35 обысков в домах и офисах фигурантов. Троих «бизнесменов» уже доставили в отдел полиции.

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