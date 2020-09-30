Празднование Дня сотрудника МВД обойдется бюджету Петербурга в 8,5 миллионов рублей

День сотрудников МВД ежегодно празднуется в России 10 ноября. Фото: Baltphoto

День сотрудников МВД ежегодно празднуется в России 10 ноября. Фото: Baltphoto

На сайте госзакупок появился тендер на организацию празднования Дня сотрудника органов внутренних дел РФ в Северной столице.

Власти Санкт-Петербурга готовы выделить на это мероприятие из городского бюджета 8,5 миллионов рублей. Празднование подразумевает масштабную развлекательную программу. Заказчиком организации ивента выступает петербургский комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Подрядчик должен обеспечить «историческую», «торжественно-траурную» и «поздравительную» части праздника.

Так, в начале мероприятия должен пройти показ фильмов «История милиции в годы войны» и «Три века на страже правопорядка». Кроме того, сотрудников МВД порадуют выступлениями Александр Маршал, Ольга Кормухина, Вячеслав Бутусов, Жасмин и Елена Ваенга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на дорожные постройки в Ленобласти выделят 350 миллионов рублей.