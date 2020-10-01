СМИ: Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом

Голливудский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо в ближайшее время может остепениться.

Англоязычные таблоиды начали распространять информацию о беременности 23-летней избранницы звезды «Титаника» Камиллы Морроне.

Пара вместе вот уже три года, но к оформлению отношений пока не стремится. Новости о возможной беременности влюбленные также не комментируют.

Издание Woman’s Day с ссылкой на инсайдерскую информацию сообщило, что Морроне находится на ранних сроках беременности.

В случае, если радостная новость подтвердится, ребенок станет первым наследником для Ди Каприо, который к своим 45 годам пока так еще и не обзавелся семьей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДиКаприо рассказал, за какую из своих ролей ему стыдно. Актер рассказал, что он и Тоби Магуайр солидарны в том, что оба хотели бы забыть фильм «Кафе «Донс Плам», в котором сыграли в юности.