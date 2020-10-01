На Южном шоссе днем устроили стрельбу четверо жителей Чеченской республики

Около четырех часов дня 30 сентября во дворе одного из домов по Южному шоссе послышалась стрельба. Об этом оперативно оповестили полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка никого не нашли, однако обнаружили две стреляные гильзы. Их отправили на экспертизу. Специалисты установили, что гильзы могли быть выпущены из 9-миллиметрового самозарядного самодельного переделанного пистолета.

Кроме того, полицейские определили владельцев автомобилей, замеченных на месте преступления. В одном из них, остановленном неподалеку от двора, где произошла стрельба, находилось четверо жителей Чеченской республики, 30, 28, 27 и 25 лет. Их задержали по подозрению в мелком хулиганстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Руставели произошла драка, закончившаяся выстрелом из травматического пистолета.