Глава комитета по транспорту: «Не допустить тотальных ограничений — наша общая задача»

В четверг, 1 октября, председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков обратился к жителям Санкт-Петербурга с призывом не игнорировать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте.

Глава ведомства напомнил горожанам, что с 1 октября в общественном транспорте усиливают меры контроля санитарно-эпидемиологической обстановки и ношение СИЗ (маски и перчаток) становится обязательным. Поляков отметил, что только при содействий властей и жителей Петербурга удастся сохранить экономическую жизнь города и не допустить тотальных ограничений.

Поляков добавил, что масочный режим — не просто речевой оборот, а реальная возможность не допустить распространения СOVID-19. Он призвал граждан быть ответственными, а сотрудников транспортного комплекса — внимательными к своим обязанностям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус проверили почти 30 тысяч человек.