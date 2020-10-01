Глава комитета по транспорту: «Не допустить тотальных ограничений — наша общая задача»

Глава комитета по транспорту: &#171;Не допустить тотальных ограничений &#8212; наша общая задача&#187;
Кирилл Поляков. Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"

В четверг, 1 октября, председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков обратился к жителям Санкт-Петербурга с призывом не игнорировать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте.

Глава ведомства напомнил горожанам, что с 1 октября в общественном транспорте усиливают меры контроля санитарно-эпидемиологической обстановки и ношение СИЗ (маски и перчаток) становится обязательным. Поляков отметил, что только при содействий властей и жителей Петербурга удастся сохранить экономическую жизнь города и не допустить тотальных ограничений.

Поляков добавил, что масочный режим — не просто речевой оборот, а реальная возможность не допустить распространения СOVID-19. Он призвал граждан быть ответственными, а сотрудников транспортного комплекса — внимательными к своим обязанностям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус проверили почти 30 тысяч человек.

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