Кладовщики предприятия в Петербурге обчистили его на 8,5 млн рублей

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих сотрудников ООО «Амтел».

Работая кладовщиками на складе организации, злоумышленники вступили в преступный сговор и украли имущество ООО «Амтел», состоящее из 431 единицы. Материальный ущерб, причиненный юридическому лицу нарушителями закона, превысил 8,5 миллионов рублей.

В четверг, 1 октября, прокуратура обвинила фигурантов уголовного дела в краже в особо крупном размере (п.»б» ч.4 ст.158 УК РФ). Материалы дела направлены в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Виновникам кражи грозит реальный срок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бассейном улице из квартиры пенсионерки похитили имущество боле чем на миллион рублей. Воры вынесли деньги и драгоценности.