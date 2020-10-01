В Петербурге отправятся под суд мошенники, похитившие 5,6 млрд рублей

В Петербурге отправятся под суд мошенники, похитившие 5,6 млрд рублей
Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд. Фото: pixabay.com

Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение в отношении шести горожан, которые в результате мошеннических махинаций похитили 5,6 млрд рублей.

Среди обвиняемых числится экс-руководитель Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и его дочь. Им и еще четверым соучастникам вменяется преступление по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество).

Согласно материалам правоохранительных органов, с декабря 2009 по октябрь 2017 года обвиняемые сговорились о похищении членских взносов и капитала компенсационного фонда. Используя расчетные счета подконтрольных им фирм, мошенники вывели 5,6 млрд рублей. В ближайшее время уголовное дело поступит для рассмотрения в Дзержинский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить двоих кладовщиков, похитивших с места работы имущество на 8,5 млн рублей.

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