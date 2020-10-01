ФСИН вступает на тропу борьбы с тюремными «колл-центрами», обманывающими россиян

ФСИН вступает на тропу борьбы с тюремными &#171;колл-центрами&#187;, обманывающими россиян
Не факт, что система ФСИН поможет полностью ликвидировать этот вид телефонного мошенничества. Фото: pixabay.com

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена ликвидировать тюремные «колл-центры» — ставший невероятно распространенным способ мошенничества заключенных, которые звонят доверчивым гражданам и, представляясь сотрудниками банка, обманывают их на крупные суммы.

Ведомство планирует получить 3 миллиарда рублей на установку специального оборудования, которое может помешать осужденным и обвиняемым совершать звонки. Система способна генерировать помехи сотовой связи ситуативно, когда считывает в эфире устойчивый сигнал, пишет «Коммерсантъ».

При этом ФСИН не намерена прибегать к использованию постоянных «глушилок» связи, так как они отрицательно сказываются на здоровье. Стоит отметить, что за последние месяцы число телефонных мошенников возросла в разы. Однако меры, принятые ФСИН, могут не помочь: эксперты считают, что множество «банковских сотрудников» звонят не из тюрем, а с «воли».

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что буквально вчера напуганный пенсионер на Кораблестроителей перевил мошенникам 2 млн рублей.

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