Россияне смогут на треть снизить налоги на недвижимость

Как правило, завышение стоимости на 20-30% касается домов и земельных участков. Фото: Baltphoto

Как правило, завышение стоимости на 20-30% касается домов и земельных участков. Фото: Baltphoto

Это станет возможным благодаря рассылке предварительной кадастровой стоимости жилья после переоценки в личном кабинете на портале госуслуг.

Гражданам России предоставят возможность снизить налог на недвижимость на 20-30%. Соответствующее предложение вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко направил Общественный народный фронт (ОНФ). Инициативу также оценили в Общественной палате России, Совете по оценочной деятельности при МЭР и Палате налоговых консультантов.

В случае принятия, изменения позволят оспорить итоги переоценки до выставления налога на жилплощадь — эксперты подчеркивают, что сделать это намного проще, чем изменить утвержденный налог. На данный момент предварительные результаты размещаются на сайте правительства каждого региона в неудобном для владельцев недвижимости формате, что усложняет их обсуждение и оспаривание.

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