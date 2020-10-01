Контрольно-счетная палата начала проверку администрации Адмиралтейского района

В четверг, 1 октября, Контрольно-счетная палата (КСП) Северной столицы начала плановую проверку использования бюджетных средств и собственности города администрацией Адмиралтейского района.

В ходе инспекции КСП специалисты проанализируют финансовую и хозяйственную деятельность районной администрации, а также подведомственных ей учреждений за последние два года, с 2018 по 2020-й. Эксперты Контрольно-счетной палаты также оценят реализацию региональных проектов.

Руководителем проверки является аудитор КСП Санкт-Петербурга Егор Бушев. Планируется, что инспекция завершится спустя два месяца, 30 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня губернатор города на Неве Александр Беглов отправил в отставку главу администрации Адмиралтейского района Светлану Штукова. Он выразил ей благодарность за проделанную работу. Должность Штуковой займет заместитель руководителя администрации Невского района Сергей Оверчук.