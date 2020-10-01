Контрольно-счетная палата начала проверку администрации Адмиралтейского района

Контрольно-счетная палата начала проверку администрации Адмиралтейского района
Здание администрации Адмиралтейского района на Измайловском проспекте, 10. Фото: Google View

В четверг, 1 октября, Контрольно-счетная палата (КСП) Северной столицы начала плановую проверку использования бюджетных средств и собственности города администрацией Адмиралтейского района.

В ходе инспекции КСП специалисты проанализируют финансовую и хозяйственную деятельность районной администрации, а также подведомственных ей учреждений за последние два года, с 2018 по 2020-й. Эксперты Контрольно-счетной палаты также оценят реализацию региональных проектов.

Руководителем проверки является аудитор КСП Санкт-Петербурга Егор Бушев. Планируется, что инспекция завершится спустя два месяца, 30 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня губернатор города на Неве Александр Беглов отправил в отставку главу администрации Адмиралтейского района Светлану Штукова. Он выразил ей благодарность за проделанную работу. Должность Штуковой займет заместитель руководителя администрации Невского района Сергей Оверчук.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
адмиралтейский район бюджет контрольно-счетная палата новости спб проверка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мужчина получит штраф за курение на борту самолёта
Контрольно-счетная палата начала проверку администрации Адмиралтейского района
Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей
Похищенную на Валдае икону нашли в гараже, монастырю ее подарил Путин
В Петербурге стартовал осенний призыв
Петербургский депутат будет судиться за граффити с портретами Портновой и Цоя
Шесть петербургских ТЦ проверят на соблюдение санитарных норм в условиях ...
В Пулково прошла ветеринарный контроль третья с начала года ...