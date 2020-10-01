В спортзале строящегося детсада на Московском шоссе нашли дефект

В спортзале строящегося детсада на Московском шоссе нашли дефект
Детский сад на Московском шоссе. Фото: пресс-служба Госстройнадзора

Строительство детского садика на Московском шоссе не проходит гладко – в спортивном зале обнаружили дефект. Учреждение должно будет принять 140 детей.

Итоговый осмотр объекта провел Госстройнадзор. О готовности здания отчиталась заведующая Инна Игнатьева. Она и рассказала, что в спортивном зале выявили строительный дефект. Его должны будут устранить в ближайшее время.

В августе Госстройнадзор уже осматривал учреждение, тогда выдали замечания, которые должны быть устранены до 15 октября. Претензии касались подготовки исполнительной документации.

Детский сад будет работать на Московском шоссе 3, лит. З. Площадь четырехэтажного здания превысила четыре тысячи квадратных метров. Там оборудую спортивный зал, бассейн, пищеблок и группы и детей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге школьники и детсадовцы постепенно отправляются на карантин.

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