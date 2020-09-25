Петербургские школьники и детсадовцы постепенно отправляются на карантин

Были выявлены случаи ОРВИ и коронавируса. Детям предстоит учиться дистанционно две недели.

В Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса на удаленное обучение временно перевели 26 классов из 10 школ и один детский сад. Школьникам и детсадовцам предстоит сидеть дома две недели, чтобы предотвратить распространение инфекции. Об этом пишут «Санкт-Петербургские Ведомости» сегодня, 25 сентября.

Образовательные учреждения отправятся на карантин из-за выявленных случаев заражения ОРВИ и коронавируса. Подробную информацию не распространяют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ заявили, что коронавирус никак не зависит от понижения температур. Так, вероятность, что болезнь примет тяжелую форму, выше у пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.