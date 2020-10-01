Балтийский инвестиционный форум собрал участников из 10 стран

В Петербурге состоялся Балтийский региональный инвестиционный форум. BRIEF’20 собрал более 700 участников из 10 стран. Обсуждения прошли в онлайн и офлайн формате.

На площадках форума 30 сентября собрались представители бизнеса, власти, экспертных сообществ и ведущих институтов развития. Основными темами стали – последствия пандемии и новые тенденции в привлечении инвестиций.

Как отметил на форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, регион привлекает инвесторов общими границами с Евросоюзом, а также близостью к рынкам Санкт-Петербурга и развитой инфраструктурой.

Кроме того, для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области были подписаны соглашения о сотрудничестве с Российско-Германской Внешнеторговой палатой и СПб ГБУ «Управление инвестиций».

Ранее gazeta.spb.ru власти Ленобласти заключат инвестиционные соглашения на 10 млрд рублей.