На BRIEF’20 власти Ленобласти заключат инвестиционные соглашения на 10 млрд рублей

В регионе должны появиться новые предприятия, а также будут расширять действующие.

Правительство Ленинградской области собирается заключить инвестиционные соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей в рамках форума BRIEF’20. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что в планах – обсуждение с бизнесом опыта локализации и меры поддержки.

«Соглашения касаются размещения в регионе как новых предприятий, так и расширения уже действующих, что говорит о высоком уровне доверия бизнеса к Ленинградской области»,

– добавил глава Ленобласти.

Ожидается, что будут поддержаны пищевая, медицинская промышленность и некоторые другие. Напоминаем, что форум состоится 30 сентября сразу в двух форматах – онлайн и офлайн. На него прибудут 500 участников из 10 стран, говорится в пресс-релизе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назначил даты юридического форума в Петербурге. Ожидалось, что 10-й Петербургский международный юридический форум пройдет в этом году с 19 по 23 мая. Однако из-за пандемии коронавируса планы пришлось изменить.