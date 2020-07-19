Путин назначил даты юридического форума в Петербурге

Петербургский международный юридический форум состоится с 18 по 22 мая 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно распоряжению, юридический форум переносится с мая 2020 года на май 2021-го.

Ожидалось, что 10-й Петербургский международный юридический форум пройдет в этом году с 19 по 23 мая. Однако из-за пандемии коронавируса планы пришлось изменить. Часть мероприятий перенесли в онлайн-формат. Юридический форум в дистанционном режиме проходил с 10 по 12 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что людям, оплатившим участие в Петербургском международном юридическом форуме предоставили возможность вернуть средства или получить сертификат на участие в следующем году.