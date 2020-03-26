Юридический форум в Петербурге перенесли на 2021 год

Всеми виной коронавирусная инфекция.

Напомним, в этом году должен был состояться Х юбилейный Петербургский международный юридический форум. Но организаторы приняли решение о переносе в связи с непростой ситуацией с эпидемиологической обстановкой в России и мире. Об этом, 26 марта, сообщили представители организационного комитета форума.

Таким, образом, мероприятие состоится в городе на Неве в период с 18 по 22 мая 2021 года.

Организаторы до последнего надеялись, что ситуация с коронавирусом уляжется, но она начала усугубляться. К тому же, меры принимаемые правительством города, страны и всего мира не позволяют физически провести форум. Ведь закрываются границы и вводится запрет на массовые мероприятия.

Граждане, оплатившие участие в форуме могут без проблем вернуть потраченные средства или же получить сертификат на участие в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский экономический форум отменили и перенесли на 2021 год.