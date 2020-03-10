Петербургский экономический форум отменили и перенесли на 2021 год

На ПМЭФ должны были приехать бизнесмены со всего мира. Фото: pixabay

На ПМЭФ должны были приехать бизнесмены со всего мира. Фото: pixabay

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет проведен в следующем году, заявили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

Как сообщили в пресс-службе фонда, петербургский экономический форум, который должен был состояться в 2020 году, пришлось отменить после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с коронавирусом Covid-2019 чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рестораны и отели Петербурга пострадают из-за отмены ПМЭФ. В период проведения ПМЭФ в большинстве ресторанов была полная посадка. Прежде всего, в крупных. Все столики бронировались гостями форума, которые хотели подкрепиться вечером после рабочего дня. Помимо этого, ресторанам не достанется и рекламы.