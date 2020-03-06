Рестораны и отели Петербурга пострадают из-за отмены ПМЭФ

Отмена важных мероприятий крупного масштаба — это всегда большие потери.

В период проведения ПМЭФ в большинстве ресторанов была полная посадка. Прежде всего, в крупных. Все столики бронировались гостями форума, которые хотели подкрепиться вечером после рабочего дня. Помимо этого, ресторанам не достанется и рекламы. Ведь гости города после его посещения могли рассказать коллегам, на какие места в северной столице стоит обратить внимание. Об этом сообщает АБН с ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Владимира Баканова.

Гостиничный бизнес тоже понесет убытки, ведь во время проведения мероприятия, обычно заезжает большое количество клиентов.

Туристическим компаниям тоже придется несладко. Отменяются не только мероприятия, но и командировки, для которых бронировались билеты и места в гостиницах. Об этом рассказал вице-президент ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ПМЭФ, который должен был состоятся летом, отменили из-за коронавируса.