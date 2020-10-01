В Сосновой Поляне начали сносить хрущевку, в которой последние пять лет жила одна семья

В Красносельском районе Петербурга начали сносить хрущевку в Сосновой Поляне, которая прославилась тем, что последние пять лет там проживала только одна семья.

Как сообщает ООО «СПб Реновация», дом расселили летом этого года. В середине сентября семья, которые последние пять лет тормозила снос хрущевки, освободила квартира.

Переговоры с собственниками трехкомнатной квартиры там шли с 2013-го года. К 2015-му году в эксплуатацию ввели две очереди ЖК, куда расселили жителей близлежащих хрущевок. Последняя семья требовала по миллиону рублей за каждый «квадрат» своей 42-метровой квартиры.

Ранее gazeta.spb.ru писала о законопроекте о распространении программы на российские регионы. Предполагается, что реновация будет проводится, если свое согласие дадут 2/3 собственников многоквартирного дома.