Интеграция «Максидома» и Castorama в Петербурге может затянуться

«Максидом» выкупил гипермаркеты Castorama в России. Как сообщила совладелица «Максидома» Мария Евневич, ждать в ближайшее время ребрендинга Castorama не стоит.

Стоимость сделки составила 7,4 миллиарда рублей. При этом 80% суммы от продажи магазинов Castorama в России получит после закрытия сделки. Для выплаты остальных 20% у «Максидома» будет еще два года.

Сделка была закрыта 30 сентября. Теперь петербургская сеть DIY получит 18 магазинов по всей России, два из них находятся в Северной столице.

Как рассказала Евневич АБН, ребрендинга Castorama в ближайшее время ждать не стоит, поскольку бренд известен и хорошо представлен в российских регионах, в некоторых из которых не знают «Максидом». При этом интегрирование сетей, как ожидается, займет немало времени.

Как писала gazeta.spb.ru, о планах «Максидома» купить сеть Castorama стало известно в декабре прошлого года.