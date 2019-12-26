В Петербурге «Максидом» готовится купить сеть Castorama

На данный момент в Петербурге Castorama располагается по двум адресам: Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2 и Пулковское ш., д. 17, стр. 1. Фото: www.castorama.ru

На данный момент в Петербурге Castorama располагается по двум адресам: Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2 и Пулковское ш., д. 17, стр. 1. Фото: www.castorama.ru

«Максидом» собирается купить сеть строительных магазинов Castorama. Сумма сделки оценивается в 10 миллиардов рублей.

Владельцы «Максидома» ведут переговоры с собственником Castorama, однако компромиссное соглашение еще не достигнуто. Ожидается, что итоги дискуссии будут ясны в конце января следующего года, рассказал председатель совета директоров ООО «Максидом» Александр Евневич.

При этом изменять бренд потенциальные покупатели не планируют, изменения затронут лишь ассортимент и внутреннюю структуру сети, пишет «РБК». Отметим, что за последние несколько лет положение Castorama на российском рынке ухудшилось: за 2018-й убыток компании составил более 4 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о скором завершении сделки по покупке ТРЦ «Галерея», который оценивают более чем в 80 миллиардов рублей.