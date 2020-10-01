В Петербурге нашли группу в соцсети «ВКонтакте», где продавали детей

В соцсети "ВКонтакти" нашли группу по продаже детей. Фото: https://pixabay.com/

В соцсети "ВКонтакти" нашли группу по продаже детей. Фото: https://pixabay.com/

Детей продавали в группе в социальной сети «ВКонтакте». Материалы о ней правоохранителям передала детский омбудсмен в Петербурге Анна Митянина.

Как рассказали в аппарате уполномоченного, открытую группу с предложениями о продаже детей, в том числе новорожденных, нашли в социальной сети «ВКонтакте», передает РИА Новости.

Данные уже направили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, прокуратуру и следственные органы. Администрации социальной сети также отправили обращение с просьбой заблокировать сообщество.

Отметим, что в группе, где публикуют объявления о продаже детей, состоят 962 человека. Сообщения публикуют там и беременные женщины.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей.