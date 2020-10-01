Группу, в которой продавали детей, заблокировали в Петербурге

В сообществе было множество объявлений, в которых матери предлагали приобрести их детей.

Детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митянина обнаружила в социальной сети «Вконтакте» сообщество, в котором мамы продают собственных детей. Она потребовала провести проверку и заблокировать группу. Об этом сообщает «КП-Петербург».

В пресс-службе соцсети, комментируя инцидент, заявили, что уже удалили подозрительное сообщество. Представители добавили, что всегда блокируют группы, в которых торгуют детьми.

Также журналисты, которые успели ознакомиться с постами сообщества, отмечают, что некоторые поддерживали решение женщин, продававших детей. Тех, кто осуждал подобную деятельность, все-таки оказалось больше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура проверила продажу мальчика на Авито в Петербурге.