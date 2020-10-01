Корчевников подтвердил потерю слуха после операции

Корчевников подтвердил потерю слуха после операции
Борис Корчевников, Елена Глазкова и Глеб Матвейчук. Фото: instagram.com/glebmatveychuk

Телеведущий заявил, что стал плохо слышать.

Телеведущий Борис Корчевников прокомментировал публикации о потери слуха. Во всем он признался в эфире телеканала «Россия 1». Он подтвердил, что стал плохо слышать после удаления опухоли. Новостью Корчевников поделился в шутливой форме – он заявил композитору Игорю Крутому, что тот может выражаться нецензурно, все равно он плохо слышит.

«А я плохо слышу все равно»,

— в шутливой форме ответил телеведущий.

Напоминаем, что в 2015 году Корчевников узнал о своей доброкачественной опухоли мозга. Спустя время состояние здоровья ухудшилось, пришлось делать операцию. Окружение телеведущего сообщало, что после этого Корчевников с каждым годом все хуже слышит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директор Корчевникова прокомментировал состояние здоровья телеведущего.

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