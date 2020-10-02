Россия готовит новейшую военную систему контроля космического пространства

РФ разработает новейшую военную систему контроля космического пространства, заявил командующий 15-й армией Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

Вышинский рассказал газете «Красная звезда», что данная система будет создана для того, чтобы осуществлять постоянный контроль над околоземным пространством в максимальном диапазоне высот. Он отметил, что специалисты значительно увеличат боевые возможности отечественных ВКС благодаря новейшим специализированным комплексам радиотехнического контроля, а также оптикоэлектронным комплексам.