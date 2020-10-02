Россия готовит новейшую военную систему контроля космического пространства

Россия готовит новейшую военную систему контроля космического пространства
Специалисты значительно увеличат боевые возможности отечественных ВКС. Фото: pixabay.com

РФ разработает новейшую военную систему контроля космического пространства, заявил командующий 15-й армией Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

Вышинский рассказал газете «Красная звезда», что данная система будет создана для того, чтобы осуществлять постоянный контроль над околоземным пространством в максимальном диапазоне высот. Он отметил, что специалисты значительно увеличат боевые возможности отечественных ВКС благодаря новейшим специализированным комплексам радиотехнического контроля, а также оптикоэлектронным комплексам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Роскосмос» предлагает решить проблему мусора в России космическими технологиями. Гендиректор «Роскосмоса» Владимир Кошлаков рассказал, что сейчас предприятие обсуждает применение данной космической технологии с властями Нижнего Новгорода.

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