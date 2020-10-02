Проползала под вагоном: поезд отрезал пенсионерке ногу в Ленобласти

В Ленобласти поезд наехал на пенсионерку. Фото: pixabay.com

В Ленобласти поезд наехал на пенсионерку. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области транспортная полиция начала проверку после того, как 67-летней петербурженке отрезало ногу поездом. Она проползала под вагоном.

Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО. Уточняется, что инцидент произошел накануне, 1 октября. Пожилая женщина переходила пути на железнодорожной станции Пери в Ленинградской области.

Как оказалось, петербурженка решила просто проползти под вагоном грузового поезда. Именно в этот момент поезд начал движение. В результате женщине отрезало ногу.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Кировском районе Ленинградской области поезд сбил 24-летнего молодого человека. Пострадавший выжил, но оказался в больнице.