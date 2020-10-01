В Кировском районе мужчину сбил поезд: за его жизнь борются врачи

В Кировском районе мужчину сбил поезд: за его жизнь борются врачи
Мужчина остался жив. Фото: pixabay.com

Мужчина со множественными травмами был госпитализирован.

В Ленинградской области произошел несчастный случай: 24-летний парень угодил под колеса поезда. Об этом сообщает портал Online47, ссылаясь на информацию правоохранительных органов. Горожанин переходил железнодорожные пути возле станции «Апраксин», когда на него наехал поезд.

В результате пешеход получил множественные травмы, его госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, ранами и ссадинами. Врачи борются за жизнь пациента, каковы прогнозы – не уточняется.

Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ж/д станции Рыбацкое пьяный мужчина попал под поезд и получил черепно-мозговую травму.

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В Кировском районе мужчину сбил поезд: за его жизнь борются врачи