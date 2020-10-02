Голикова рассказала о готовом коечном фонде для «ковидных» пациентов

Голикова рассказала о готовом коечном фонде для «ковидных» пациентов
Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

В России подготовили коечный фонд для приема пациентов с коронавирусом.

Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. По ее словам, в России готов коечный фонд, медицинские работники, хватает средств индивидуальной защиты, передает ТАСС.

Кроме того, она отметила, что рост заразившихся новой коронавирусной инфекцией в стране можно назвать серьезным, хотя неожиданным он не стал.

Как пояснила Голикова, рост связан, в том числе с одновременным возвращением на работу больших трудовых коллективов. Эпидемиологическая обстановка также усложняется в связи с осенне-зимним периодом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Татьяна Голикова назвала основные причины заболевания коронавирусом в России. По ее мнению, число случаев заболевания растет из-за нарушения масочного режима и участия в массовых мероприятиях.

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