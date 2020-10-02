РЖД запустит новый плацкарт с длинными полками

Компания «Российские железные дороги» сообщила о запуске обновленных плацкартных вагонах. Там удлинили полки и поставили шкафы.

Как сообщает РИА Новости, места в новых вагона расположены как и в предыдущих версиях — по четыре полки в купе и две сбоку. Однако теперь между спальными местами в купе появилась перегородка в виде шкафа, куда пассажиры могут сложить свои вещи. Полки сделали более длинными — 180 сантиметров. Также плацкартные вагоны оборудованы розетками USB и индивидуальными встроенными светильниками для каждого пассажира. Интерьер оформлен в светло-бежевых тонах.