РЖД запустит новый плацкарт с длинными полками

РЖД запустит новый плацкарт с длинными полками
Полки в плацкартных вагонах сделали более длинными - 180 сантиметров. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Компания «Российские железные дороги» сообщила о запуске обновленных плацкартных вагонах. Там удлинили полки и поставили шкафы.

Как сообщает РИА Новости, места в новых вагона расположены как и в предыдущих версиях — по четыре полки в купе и две сбоку. Однако теперь между спальными местами в купе появилась перегородка в виде шкафа, куда пассажиры могут сложить свои вещи. Полки сделали более длинными — 180 сантиметров. Также плацкартные вагоны оборудованы розетками USB и индивидуальными встроенными светильниками для каждого пассажира. Интерьер оформлен в светло-бежевых тонах.

Улучшенные вагоны разрабатывала компания «Трансмашхолдинг» по заказу дочерней компании РЖД — «Федеральной пассажирской компании».Прототип вагона находится на площади Павелецкого вокзала в столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокоскоростная дорога Москва – Петербурга может появиться к 2027 году.

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