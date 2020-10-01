Высокоскоростная дорога Москва – Петербурга может появиться к 2027 году

РЖД занимается разработкой проекта высокоскоростной железной дороги. Поезда по ней запустят по направлению Москва – Петербург. Время в пути между городами может сократиться в два раза.

Об этом рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Как сообщает 78.ru, строительство дороги может быть завершено к 2027-му году.

Ранее в РЖД уже говорили о работе над высокоскоростной железной магистралью, которая соединит Петербург, Москву и Нижний Новгород. В январе этого года Олег Белозеров называл другие сроки – запуск планировали на 2026-й год.

Ожидается, что поезда будут двигаться по магистрали со скоростью 350-380 км/ч. При этом инфраструктура будет рассчитана на почти 400 км/ч. Таким образом, время в пути между Петербургом и Москвой сократят вдвое.