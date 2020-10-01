Высокоскоростная дорога Москва – Петербурга может появиться к 2027 году

Высокоскоростная дорога Москва – Петербурга может появиться к 2027 году
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Фото: РЖД

РЖД занимается разработкой проекта высокоскоростной железной дороги. Поезда по ней запустят по направлению Москва – Петербург. Время в пути между городами может сократиться в два раза.

Об этом рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Как сообщает 78.ru, строительство дороги может быть завершено к 2027-му году.

Ранее в РЖД уже говорили о работе над высокоскоростной железной магистралью, которая соединит Петербург, Москву и Нижний Новгород. В январе этого года Олег Белозеров называл другие сроки – запуск планировали на 2026-й год.

Ожидается, что поезда будут двигаться по магистрали со скоростью 350-380 км/ч. При этом инфраструктура будет рассчитана на почти 400 км/ч. Таким образом, время в пути между Петербургом и Москвой сократят вдвое.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
железная дорога москва новости спб олег белозеров ржд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В комитете по транспорту прокомментировали ужесточение масочного режима с 1 ...
Баку опровергает заявления о сбитом вертолете своих ВВС
ФСИН вступает на тропу борьбы с тюремными «колл-центрами», ...
В Петербурге за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом
Высокоскоростная дорога Москва – Петербурга может появиться к 2027 году
Неизвестные облили экс-адвоката Ефремова фекалиями перед интервью
«Новые люди — новый транспорт»: какова вероятность получить ...
«Я не боюсь»: Навальный рассказал о своих планах по возвращению в ...